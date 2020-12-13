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«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма
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«Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эксклюзивном интервью корреспонденту «Вести Крым» назвала украинского дипломата «кровавым Бэтменом».
«Товарища Романа Бессмертного надо было назвать кровавый Бэтмен, потому что все нормальные люди хотят мира, адекватные политики и дипломаты хотят разговаривать и договариваться о мире, а неадекватные хотят войны. Мне очень жаль, что он представляет страну и говорит о войне – это печально», - заявила она.
Ранее другой депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил инициативу украинского посла фразой «сказочный идиотизм».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой. Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
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«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма
«Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.
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