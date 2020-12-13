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Власть

«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма

16:19 воскресенье, 13 декабря 2020
«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма

фото © og.ru

«Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эксклюзивном интервью корреспонденту «Вести Крым» назвала украинского дипломата «кровавым Бэтменом».

«Товарища Романа Бессмертного надо было назвать кровавый Бэтмен, потому что все нормальные люди хотят мира, адекватные политики и дипломаты хотят разговаривать и договариваться о мире, а неадекватные хотят войны. Мне очень жаль, что он представляет страну и говорит о войне – это печально», - заявила она.

Ранее другой депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил инициативу украинского посла фразой «сказочный идиотизм».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой. Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.

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