Какой сегодня праздник 13 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 13 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Мировой день зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day)

Всемирный день зажжения свечей – это ежегодное празднование, которое отмечается в память о любимых детях, которые так скоро ушли. Дети уходят по многим причинам, и их отсутствие приводит к состоянию безнадежности и изолированности. В этот день люди чествуют своих детей и внуков, зажигая свечи в течение одного часа.

Во всем мире в 19-00 по местному времени, люди ставят на окно горящую свечу. Когда догорают свечи в одном часовом поясе, их зажигают в следующем. Волна света окружает землю. Каждый свет в окне - это знание, что дети осветили жизнь. Свет так же означает надежду, что горе не оставит жизнь родителей темной навсегда. Свет возводит мосты от одного города к другому, от одной страны к другой. Он показывает, что все солидарны с горюющими. Он немного согревает жизнь и освещает мрак как первый луч солнца ранним утром.

День благотворительности в Украине

Во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности (укр. «День благодійництва»). Этот национальный праздник, посвященный всем людям, кто занимается благотворительной деятельностью, был установлен Указом президента Украины В.Ющенко № 1220/2007 от 13 декабря 2007 года и с тех пор отмечается ежегодно.

Смысл слова «благотворительность» понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо — то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки.

Андрей Зимний (Андреева ночь)

Народный праздник «Андреев день» отмечается 13 декабря (по старому стилю - 30 ноября). В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра. Свое прозвище Андрей получил за то, что первым пошел вслед за Иисусом Христом. Другие названия праздника: «Андрей Первозванный», «Андрей Осенний», «Андрей Зимний». В народе ночь на 13 декабря была временем для гаданий. Прежде всего, девушка старалась вызвать вещий сон, в котором должна была увидеть своего суженого.

Также сегодня, 13 декабря, отмечают такие праздники:

- День медведя

- День памяти святого апостола Андрея Первозванного

- Всемирный день хорового пения (World Choral Day)

- Праздник живота

- День ванильного неба

- День святой Люсии

- День горячего какао (Hot Cocoa Day) в США

- День лошади (National Horse Day) в США

- День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) в Великобритании

- День скрипки (National Violin Day) в США

- День продавца (National Salesperson Day) в США

- День моряка в Бразилии

- День памяти жертв военного положения в Польше

- День республики Мальта

- День Нусантары в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Феофил, Андрей, Фрументий.

Что происходило 13 декабря в прошлые годы

1642 - Голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов, которые сейчас известны как Новая Зеландия.

1742 - - Елизавета Петровна издала указ, согласно которому нужно было выселить всех евреев за границу и впредь их ни под каким предлогом не впускать на территорию Российской империи.

1937 - - Войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек.

1941 - - сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшимо в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек.

1958 - Американскими учеными был проведен запуск живого существа в космос с возвращением. На борту ракеты АМ-13 находилась обезьяна Гордо, она провела 15 минут в космосе.

1967 - - В США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8».

1989 - - создана Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), лидером которой и сейчас является Владимир Жириновский.

1996 - - Кофи Аннан был избран генеральным секретарем ООН.

2003 - - В районе города Тикрит арестован Саддам Хусейн. Впоследствии казнен по приговору Верховного суда Ирака через повешение.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 декабря. Какие праздники будут завтра?

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 12 декабря. Сегодня, 12 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Стадо свиней перекрыло дорогу в Крыму. Крымские водители встретили необычных участников дорожного движения.

Ноу-хау по-крымски: новогодние вечеринки в отелях проведут в номерах. Большинство средств размещения Крыма, отменив массовые новогодние банкеты с концертами и развлечениями, сделают ставку на индивидуальное обслуживание в номерах.

Какой сегодня праздник 11 декабря. Сегодня, 11 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.