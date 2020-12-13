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Водный кризис

Как засуха в Крыму повлияла на животный мир

12:17 воскресенье, 13 декабря 2020
Как засуха в Крыму повлияла на животный мир

фото © vvoo.com.ru

Животным в Крыму хватает воды, несмотря на засуху.

Об этом рассказал директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

«Если говорить о ситуации с водой в Крыму, то проблемой для животного мира это может стать только на территории Ялтинского региона. В степных районах животные более привычны к таким условиям. Однако в Ялтинском природном заповеднике мы создаем специальные водоемы, занимаемся их расчисткой, укреплением. В планах – расширение таких объектов по территории», - сказал он.

Бородин уверен, что животные способны быстро подстраиваться под ситуацию.«Вся прелесть в том, что животный мир достаточно быстро и гибко реагирует на изменившиеся природные условия. Если проблема с водой их действительно волнует, то они просто мигрируют в другую точку, где она есть. Мне кажется, что проблема несколько надумана, на самом деле, животные не потребляют такие объемы воды, как человек», - подчеркнул эксперт.

Однако не все так просто на полуострове с рыбой, ведь пересохло много рек и водоемов. Хотя, по словам собеседника, эти проблемы начались еще задолго до засухи.

«Проблема существует с водными организмами. Выход пока только в наполнении источников водой, другого варианта нет. Крым понес огромные невосполнимые потери уже после перекрытия Северо-Крымского канала. Как раз гидробионты при пересыхании практически мгновенно исчезают. Есть ряд видов, которые могут переждать не очень водные месяцы, но учитывая сколько это уже все длится, я думаю, что процессы необратимые и поможет только восстановление искусственным путем», - рассказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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