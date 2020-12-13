Водный кризис
Развитие сюжета: Роскосмос предложил Крыму проект опреснительного завода ● «Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города ● В Алуште тоже начнут массово отключать воду ● В больницах Ялты обещают не отключать воду ● Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы
Как засуха в Крыму повлияла на животный мир
фото © vvoo.com.ru
Животным в Крыму хватает воды, несмотря на засуху.
Об этом рассказал директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
«Если говорить о ситуации с водой в Крыму, то проблемой для животного мира это может стать только на территории Ялтинского региона. В степных районах животные более привычны к таким условиям. Однако в Ялтинском природном заповеднике мы создаем специальные водоемы, занимаемся их расчисткой, укреплением. В планах – расширение таких объектов по территории», - сказал он.
Бородин уверен, что животные способны быстро подстраиваться под ситуацию.«Вся прелесть в том, что животный мир достаточно быстро и гибко реагирует на изменившиеся природные условия. Если проблема с водой их действительно волнует, то они просто мигрируют в другую точку, где она есть. Мне кажется, что проблема несколько надумана, на самом деле, животные не потребляют такие объемы воды, как человек», - подчеркнул эксперт.
Однако не все так просто на полуострове с рыбой, ведь пересохло много рек и водоемов. Хотя, по словам собеседника, эти проблемы начались еще задолго до засухи.
«Проблема существует с водными организмами. Выход пока только в наполнении источников водой, другого варианта нет. Крым понес огромные невосполнимые потери уже после перекрытия Северо-Крымского канала. Как раз гидробионты при пересыхании практически мгновенно исчезают. Есть ряд видов, которые могут переждать не очень водные месяцы, но учитывая сколько это уже все длится, я думаю, что процессы необратимые и поможет только восстановление искусственным путем», - рассказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия хочет вылавливать медуз в Азовском и Черном морях. Добыча медуз, из-за которых сокращается популяция промысловой хамсы в Азовском и Черном морях, может начаться в 2021 году, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
В Симферополе и Ялте зафиксировали загрязнение воздуха. Крымский Гидрометцентр опубликовал данные исследования проб атмосферного воздуха за ноябрь 2020 года.
Очистные с выпуском в Артбухте пополнили особый список Севастополя. Правительство Севастополя внесло первый этап создания системы ливневой канализации Севастополя в перечень объектов, которые будут проектироваться и строиться одним подрядчиком, «под ключ».
В двух реках Крыма нашли вредные вещества. Специалисты Крымского гидрометцентра подытожили данные по загрязнению поверхностных вод полуострова в минувшем ноябре.
«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма
«Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19
Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.
Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты
Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
11 декабря
В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах
Власти решили запретить разводить огонь во дворах частных домов с 1 января 2021 года в связи с введением новых правил противопожарного режима.