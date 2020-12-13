Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +12
море +11

Власть

Часть Симферополя останется без света 14 декабря

16:22 воскресенье, 13 декабря 2020
Симферополь
Часть Симферополя останется без света 14 декабря

фото © Новости Крыма

Отключение света связано с капитальным ремонтом.

Несколько улиц Симферополя 14 декабря отключат от энергоснабжения. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом.

«Электроэнергия 14 декабря будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Крымских Партизан, 3-9 (нечет), 19; ул. Дмитрия Ульянова, 6, 8; ул. Севастопольская, 74/1, 76, проезд Высоковольтный, 28, 15-17 (нечет); ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет); ул. Депутатская, 24-48 (чет), 9-25 (нечет); ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет); ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет); пер. Карьерный, 32-48 (чет), 15/7; ул. Луговая, 6», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города. Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

В Алуште тоже начнут массово отключать воду. В ГУП РК «Вода Крыма» предложили властям Алушты отключать воду в дневное время из-за обмеления водохранилища, сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.

Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы. Жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в столице Крыма могут остаться без тепла из-за соседа, который сливает воду из батареи.

С 14 декабря в Ялте закончится вода. Графики подачи воды по три часа утром и вечером вводятся в Ялте с 14 декабря.

Власть
«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма

«Кровавый Бэтмен»: Поклонская странно отреагировала на план силового захвата Крыма

«Сказочный идиотизм» и «кровавый Бэтмен» - так депутаты Госдумы РФ от Крыма оценили инициативу бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного вернуть полуостров силой.

Коронавирус в Крыму
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19

Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус в Крыму
Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

Власть
В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах

В Крыму запретят жарить шашлыки в частных дворах

Власти решили запретить разводить огонь во дворах частных домов с 1 января 2021 года в связи с введением новых правил противопожарного режима.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации