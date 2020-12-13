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Часть Симферополя останется без света 14 декабря
фото © Новости Крыма
Отключение света связано с капитальным ремонтом.
Несколько улиц Симферополя 14 декабря отключат от энергоснабжения. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом.
«Электроэнергия 14 декабря будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Крымских Партизан, 3-9 (нечет), 19; ул. Дмитрия Ульянова, 6, 8; ул. Севастопольская, 74/1, 76, проезд Высоковольтный, 28, 15-17 (нечет); ул. Генова, 124-140 (чет), 97-141 (нечет); ул. Депутатская, 24-48 (чет), 9-25 (нечет); ул. Амурская, 2-46 (чет), 1-89 (нечет); ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет); пер. Карьерный, 32-48 (чет), 15/7; ул. Луговая, 6», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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