Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +14
море +11

Власть

В украинском учебнике нашли фото российских военных

14:53 суббота, 12 декабря 2020

В украинском учебники по «Защите Отечества» для 10-х классов опубликовали фото мужчин в российской военной форме.

Об этом сообщил пользователь Twitter под псевдонимом КотИк.

На изображении в разделе «Защитники Отечества» оказался солдат в экипировке «Ратник», в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.

«Новейшая экипировка солдат ВСУ», - говорится в ироничной подписи к снимку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Китайцы думают, что НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма Крыма. Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать Крым.

Суд в Киеве разрешил задержать российского вице-адмирала из-за событий в Керченском проливе. Шеченковский районный суд Киева постановил задержать заместителя председателя Погрануправления ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева, подозреваемого в «организации захвата украинских военных кораблей у берегов Крыма в 2018 году», сообщают украинские СМИ.

Лидеров НАТО призывают разработать «четкую стратегию» по Крыму. Эксперты Львовского форума по безопасности обратились к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом объединить усилия и разработать четкую стратегию для противодействия России в Черном море.

Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму. Турция сообщила о предложении Украине купить убийц российских ПВО в Крыму.

Власть
Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».

Водный кризис
«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации