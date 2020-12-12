Власть
В украинском учебнике нашли фото российских военных
В украинском учебники по «Защите Отечества» для 10-х классов опубликовали фото мужчин в российской военной форме.
Об этом сообщил пользователь Twitter под псевдонимом КотИк.
На изображении в разделе «Защитники Отечества» оказался солдат в экипировке «Ратник», в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.
«Новейшая экипировка солдат ВСУ», - говорится в ироничной подписи к снимку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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