В украинском учебнике нашли фото российских военных

В украинском учебники по «Защите Отечества» для 10-х классов опубликовали фото мужчин в российской военной форме.

Об этом сообщил пользователь Twitter под псевдонимом КотИк.

На изображении в разделе «Защитники Отечества» оказался солдат в экипировке «Ратник», в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.

«Новейшая экипировка солдат ВСУ», - говорится в ироничной подписи к снимку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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