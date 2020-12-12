Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки ● Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок ● Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19 ● Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах
В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов
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В Севастополе увеличилось время ожидания «скорой помощи»: бригаду зачастую приходится ждать по 10 – 12 часов.
«Есть категорирование вызовов на экстренные и неотложные. В первую очередь бригада выезжает на экстренные вызовы: к детям, беременным, на ДТП и т.д. На неотложный вызов бригада отправляется только после того, как обслужила экстренный. Если по пути следования поступил новый экстренный вызов, бригада меняет маршрут и едет на экстренный случай, – пояснили в ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». – Мы стараемся сохранить 20-минутное время доезда на экстренные вызовы, и у нас это пока получается в 100% случаев».
При этом медики признают: время доезда на неотложные вызовы в среднем может доходить до 10-12 часов. Сложившуюся ситуацию объясняют большим числом вызовов:
«За последние несколько недель нагрузка на «скорую помощь» возросла примерно в 3 раза. И количество вызовов продолжает расти, – рассказали в Центре. – Сейчас в городе ежедневно работает от 25 до 37 бригад. На одну бригаду приходится до 35 вызовов за 24 часа, в сутки она проезжает 800-900 км.
Наши сотрудники работают сутками без малейшего отдыха, чтобы успеть помочь каждому! На подстанцию они заезжают только для того, чтобы пополнить запас лекарств и топлива. Едят в дороге, в лучшем случае – 2 раза в сутки. Нагрузка спадает лишь ближе к 5-6 утра».
Севастопольцев просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации и при первых признаках ОРВИ обращаться к участковому терапевту.
В тексте использованы материалы: Новый день
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