Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +14
море +11

Коронавирус в Крыму

В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов

В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов

фото © Новый день

В Севастополе увеличилось время ожидания «скорой помощи»: бригаду зачастую приходится ждать по 10 – 12 часов.

«Есть категорирование вызовов на экстренные и неотложные. В первую очередь бригада выезжает на экстренные вызовы: к детям, беременным, на ДТП и т.д. На неотложный вызов бригада отправляется только после того, как обслужила экстренный. Если по пути следования поступил новый экстренный вызов, бригада меняет маршрут и едет на экстренный случай, – пояснили в ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». – Мы стараемся сохранить 20-минутное время доезда на экстренные вызовы, и у нас это пока получается в 100% случаев».

При этом медики признают: время доезда на неотложные вызовы в среднем может доходить до 10-12 часов. Сложившуюся ситуацию объясняют большим числом вызовов:

«За последние несколько недель нагрузка на «скорую помощь» возросла примерно в 3 раза. И количество вызовов продолжает расти, – рассказали в Центре. – Сейчас в городе ежедневно работает от 25 до 37 бригад. На одну бригаду приходится до 35 вызовов за 24 часа, в сутки она проезжает 800-900 км.

Наши сотрудники работают сутками без малейшего отдыха, чтобы успеть помочь каждому! На подстанцию они заезжают только для того, чтобы пополнить запас лекарств и топлива. Едят в дороге, в лучшем случае – 2 раза в сутки. Нагрузка спадает лишь ближе к 5-6 утра».

Севастопольцев просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации и при первых признаках ОРВИ обращаться к участковому терапевту.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В больницах Ялты обещают не отключать воду. С 14 декабря Ялта переходит на 6-часовой режим подачи воды, но социальные объекты водой будут обеспечиваться, в том числе благодаря установке емкостей для воды.

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки. За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые обнаружили еще один симптом COVID-19. Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом COVID-19 — миалгию. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале British Medical Journal.

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок. Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин

Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин

Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.

Коронавирус в Крыму
Названы самые опасные распространители коронавируса

Названы самые опасные распространители коронавируса

Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.

Коронавирус в Крыму
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации