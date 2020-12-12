Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +14
море +11

Происшествия

В поселке под Алуштой строители разрушили подпорную стену

08:22 суббота, 12 декабря 2020
Алушта

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщает о том, что в поселке Бондаренково (Малый Маяк) ведутся несогласованные строительные работы, в ходе которых разрушена подпорная стена.

В связи с этим власти инициируют отмену решения на право пользования собственником данным земельным участком.

«В поселке Бондаренково идут строительные работы, которые вызывают массу вопросов. Во-первых, работы начались без уведомления администрации и территориального органа о начале работ. В ходе работ разрушена подпорная стена, грунт, с места расчистки участка, свален на муниципальную землю. Представителю собственника участка дала срок до конца рабочей недели с муниципальной земли вывезти весь сваленный грунт», – рассказала Огнева.

По ее информации, принято решение отправить все материалы в Министерство имущественных и земельных отношений Крым «для оценки возможности строительства на крутом склоне, расположенном вблизи береговой полосы».

«Дала распоряжение руководителю Маломаякского территориального органа подготовить пакет документов для обращения в суд по отмене права собственности. А на сессию городского совета Алушты вынести вопрос об отмене решения сессии поселкового совета о выделении земельного участка», – добавила она.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму при строительстве детсада пропали 37 млн рублей. Служба капитального строительства Крыма заключила госконтракт на строительство детского сада на 260 мест в городе Симферополе.

Бюджет Крыма потерял не менее 700 млн рублей на недостроенных детских садах. Бюджет Крыма потерял не менее 700 млн рублей на брошенных подрядчиками детских садах.

Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму. На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?

Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции. Глава Крыма сообщил, что организации уже определены, но называть их не стал.

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин

Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин

Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.

Коронавирус в Крыму
Названы самые опасные распространители коронавируса

Названы самые опасные распространители коронавируса

Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.

Коронавирус в Крыму
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации