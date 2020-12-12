В поселке под Алуштой строители разрушили подпорную стену

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщает о том, что в поселке Бондаренково (Малый Маяк) ведутся несогласованные строительные работы, в ходе которых разрушена подпорная стена.

В связи с этим власти инициируют отмену решения на право пользования собственником данным земельным участком.

«В поселке Бондаренково идут строительные работы, которые вызывают массу вопросов. Во-первых, работы начались без уведомления администрации и территориального органа о начале работ. В ходе работ разрушена подпорная стена, грунт, с места расчистки участка, свален на муниципальную землю. Представителю собственника участка дала срок до конца рабочей недели с муниципальной земли вывезти весь сваленный грунт», – рассказала Огнева.

По ее информации, принято решение отправить все материалы в Министерство имущественных и земельных отношений Крым «для оценки возможности строительства на крутом склоне, расположенном вблизи береговой полосы».

«Дала распоряжение руководителю Маломаякского территориального органа подготовить пакет документов для обращения в суд по отмене права собственности. А на сессию городского совета Алушты вынести вопрос об отмене решения сессии поселкового совета о выделении земельного участка», – добавила она.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму при строительстве детсада пропали 37 млн рублей. Служба капитального строительства Крыма заключила госконтракт на строительство детского сада на 260 мест в городе Симферополе.

Бюджет Крыма потерял не менее 700 млн рублей на недостроенных детских садах. Бюджет Крыма потерял не менее 700 млн рублей на брошенных подрядчиками детских садах.

Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму. На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?

Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции. Глава Крыма сообщил, что организации уже определены, но называть их не стал.