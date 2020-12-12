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Власть

В Евпатории заведующую аптеки оштрафовали за завышение цен на лекарства

В одной из аптек Евпатории завышали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, утверждают в прокуратуре Крыма.

По данным ведомства, заведующую аптеки оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Установлено, что в одной из аптек города имело место завышение предельной розничной надбавки в отношении 15 препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших», – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в отношении заведующей аптеки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП России (нарушении порядка ценообразования).

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым виновному лицу назначил штраф в размере 50 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе.

Также руководителю аптеки вынесли представление, в результате чего «стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов снижена», отметили прокуратуре.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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