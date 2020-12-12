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Водный кризис

В больницах Ялты обещают не отключать воду

09:38 суббота, 12 декабря 2020
Ялта
В больницах Ялты обещают не отключать воду

фото © Новости Крыма

С 14 декабря Ялта переходит на 6-часовой режим подачи воды, но социальные объекты водой будут обеспечиваться, в том числе благодаря установке емкостей для воды.

Об этом написала на своей странице в Facebook врио главы администрации Ялты Янина Павленко.

«Уважаемые ялтинцы!! вы уже знаете, что с понедельника, 14 декабря, Ялта переходит на Вынуждены пойти на такие меры из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты. В ближайшее время начнется забор воды из озера Магоби – это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», — написала Павленко.

Врио главы администрации подчеркнула, что проблемы с водой не должны почувствовать объекты социальной сферы.

«В учреждениях образования устанавливаем емкости. Из 49 объектов в 40, к понедельнику они будут готовы обеспечить водой детей и педсостав. В инфекционном отделении, роддоме и городской больнице №1 сохраняем бесперебойное водоснабжение — вода сюда будет подаваться в круглосуточном режиме. Дополнительно закупили и уже начали устанавливать емкости для воды для нужд населения», — пояснила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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