Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы ● Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова ● С 14 декабря в Ялте закончится вода ● Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды ● Отели Большой Ялты готовятся к отсутствию воды
В больницах Ялты обещают не отключать воду
фото © Новости Крыма
С 14 декабря Ялта переходит на 6-часовой режим подачи воды, но социальные объекты водой будут обеспечиваться, в том числе благодаря установке емкостей для воды.
Об этом написала на своей странице в Facebook врио главы администрации Ялты Янина Павленко.
«Уважаемые ялтинцы!! вы уже знаете, что с понедельника, 14 декабря, Ялта переходит на Вынуждены пойти на такие меры из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты. В ближайшее время начнется забор воды из озера Магоби – это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», — написала Павленко.
Врио главы администрации подчеркнула, что проблемы с водой не должны почувствовать объекты социальной сферы.
«В учреждениях образования устанавливаем емкости. Из 49 объектов в 40, к понедельнику они будут готовы обеспечить водой детей и педсостав. В инфекционном отделении, роддоме и городской больнице №1 сохраняем бесперебойное водоснабжение — вода сюда будет подаваться в круглосуточном режиме. Дополнительно закупили и уже начали устанавливать емкости для воды для нужд населения», — пояснила Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые обнаружили еще один симптом COVID-19. Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом COVID-19 — миалгию. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале British Medical Journal.
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок. Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.
Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19. В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19.
Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 73 человек.
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки
За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин
Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.
Названы самые опасные распространители коронавируса
Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
9 декабря
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок
Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.