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Водный кризис

В Алуште тоже начнут массово отключать воду

13:00 суббота, 12 декабря 2020
Алушта
В Алуште тоже начнут массово отключать воду

фото © Новости Крыма

В ГУП РК «Вода Крыма» предложили властям Алушты отключать воду в дневное время из-за обмеления водохранилища, сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.

Она напомнила, что с 23 сентября город перешел на ограниченный режим водоподачи ночью. По ее словам, это мера была введена для экономии. 

«Особенность нашего водохранилища такова, что ниоткуда кроме гор и почвы вода в него не поступает. На сегодняшний день, как сообщила нам «Вода Крыма», общий объем водохранилища составляет 3 млн.173 тыс. кубических метра, и это вместе с объем «мертвой воды», которую нельзя подавать в трубы. От «Воды Крыма» поступило предложение рассмотреть отключение воды потребителям в дневное время. Сегодня идет обсуждение этого предложения с учреждениями образования, здравоохранения, с санаторно-курортным комплексом», - написала Огнева на своей странице в Facebook.

Она призвала жителей города экономить воду, чтобы не повторить судьбу Ялты, которая переходит на шестичасовые с 14 декабря. Огнева уточнила, что попросила в здравницах отменить все водные процедуры, прекратить пользование бассейнами.

«Это же относится и к частным отелям. Сейчас в сутки Алушта потребляет 22 тыс. кубометров воды. Но на Новогодние праздники потребление будет в разы больше! К сожалению, погода нас не балует осадками. Все вместе мы должны сейчас очень экономно и разумно расходовать воду», - заключила глава города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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