Происшествия
Умер актер Валентин Гафт
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Умер актер Валентин Гафт. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.
Гафту было 85 лет. Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.
Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.
За свою карьеру Гафт сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них — «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12».
Большую часть театральной карьеры Гафт провел в «Современнике».
Валентин Гафт — народный артист РСФСР, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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