Коронавирус в Крыму
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Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19
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Пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и способен помочь при коронавирусной инфекции, предполагают немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера.
Для того чтобы проверить это предположение, исследователи попросили пасечников из своей страны, столкнувшихся с заболеванием, заполнить онлайн-анкету. В ней были как общие вопросы (возраст, пол, наличие хронических заболеваний), так и касающиеся специфики работы — сколько времени в профессии, сколько укусов пчел они получили в этом году и какова была реакция на них.
22% из опрошенных сообщили, что перенесли COVID-19. 41% опрошенных рассказали, что не заболели, хотя контактировали с носителями вируса. Многие из опрошенных в том или ином виде употребляли прополис — вещество, используемое пчелами для замазывания щелей в улье.
«Поскольку противовирусные эффекты пчелиного яда были обнаружены в нескольких исследованиях, мы не можем исключать, что введение пчелиного яда при заболевании COVID-19 может иметь прямой профилактический или смягчающий эффект», — подчеркнули авторы работы.
Для того чтобы пчелиный яд сработал, его нужно применять в начале болезни, добавили они.
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