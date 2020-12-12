Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок ● Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19 ● Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах ● Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Ученые обнаружили еще один симптом COVID-19
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Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом COVID-19 — миалгию. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале British Medical Journal.
Миалгия проявляется в болях в мышцах, сухожилиях, связках, костях, органах и мягких соединительных тканях.
Отмечается, что данный симптом наблюдался у 55% пациентов, которые обследовались с 17 марта по 30 апреля.
Кроме того, 51% заболевших жаловался на головную боль, 49% — на кашель. В то же время повышенная температура и затрудненное дыхание наблюдались реже.
Ученые полагают, что признаки легкой формы заболевания могут отличаться. Например, большинство заболевших отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. Данные симптомы свойственны, как правило, для молодежи.
Ранее, 28 ноября, заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников назвал три неочевидных и редких симптома COVID-19.
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