Ученые обнаружили еще один симптом COVID-19

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Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом COVID-19 — миалгию. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале British Medical Journal.

Миалгия проявляется в болях в мышцах, сухожилиях, связках, костях, органах и мягких соединительных тканях.

Отмечается, что данный симптом наблюдался у 55% пациентов, которые обследовались с 17 марта по 30 апреля.

Кроме того, 51% заболевших жаловался на головную боль, 49% — на кашель. В то же время повышенная температура и затрудненное дыхание наблюдались реже.

Ученые полагают, что признаки легкой формы заболевания могут отличаться. Например, большинство заболевших отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. Данные симптомы свойственны, как правило, для молодежи.

Ранее, 28 ноября, заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников назвал три неочевидных и редких симптома COVID-19.

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