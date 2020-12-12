Роскосмос предложил Крыму проект опреснительного завода

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Активные переговоры ведет Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша (Роскосмос) с властями Крыма о строительстве завода, опресняющего морскую воду, заявил ТАСС гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

По его словам, от властей республики получен официальный запрос на представление инвеспроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки.

Кошлаков уточнил, что Центр направлял предложение по строительству еще примерно два года назад, однако активные переговоры начались «буквально несколько недель назад».

Сейчас предложения по инвестпроекту подготовлены и направлены в регион.

Руководитель предприятия отметил, что в Крыму нужно строить несколько заводов для обеспечения региона водой в полной мере. На строительство одного может уйти 1,5 – 2 года.

«Стоимость завода будет определяться результатами проектирования, исходя из результатов геологических изысканий, проектно-изыскательских работ», - сообщил он.

Ранее глава Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что опреснение морской воды является одним из основных механизмов решения проблемы нехватки питьевой воды в регионе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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