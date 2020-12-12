Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки ● Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок ● Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19 ● Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах ● Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общие количество летальных случаев с начала пандемии достигло 367.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 333 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 589 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 407 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки. За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые обнаружили еще один симптом COVID-19. Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом COVID-19 — миалгию. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале British Medical Journal.
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок. Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.
Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19. В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19.
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки
За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин
Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.
Названы самые опасные распространители коронавируса
Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
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9 декабря
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок
Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.