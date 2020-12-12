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Коронавирус в Крыму

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

09:41 суббота, 12 декабря 2020

Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общие количество летальных случаев с начала пандемии достигло 367.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 333 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 589 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 407 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус в Крыму
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

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Коронавирус в Крыму
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

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