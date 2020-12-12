Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (восточный ветер местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (восточный, юго-восточный ветер местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 25 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 31 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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