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Общество

Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

17:55 суббота, 12 декабря 2020
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

фото © pixabay.com

В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

ОбществоОн уточнил, что в понедельник Крым еще будет под властью циклона, который господствовал на полуострове на выходных. Ночью в понедельник Тишковец спрогнозировал от +6 до +11, а днем от +12 до +17.

«Со вторника циклон прокрутится вокруг своей оси и подставит свою тыловую часть. Задует северо-восточный ветер и начнется заброс дождевых массивов и облаков. Правда, каких-то существенных осадков я не вижу. Ветер увеличится до 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с. Температура начнет понижаться. Во вторник ночью +4…+9, ночью не выше +6…+11. В среду ночью 0…+5, днем +3…+8. В четверг и пятницу температура существенно не изменится», - отметил специалист.

Тишковец подчеркнул, что в следующие выходные ситуация вновь стабилизируется, и столбики термометров подтянутся в ночные часы до отметки +10.

«Зима не угрожает крымчанам, будет чередование волн тепла и холода. Никакого снега, снежного покрова и морозов. Пока все обходит стороной. Такая погода будет держаться как минимум до конца месяца. До 26 числа я не вижу никаких признаков надвигающегося снегопада», - заключил эксперт. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

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