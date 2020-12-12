Общество
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму
фото © pixabay.com
В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.
Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
ОбществоОн уточнил, что в понедельник Крым еще будет под властью циклона, который господствовал на полуострове на выходных. Ночью в понедельник Тишковец спрогнозировал от +6 до +11, а днем от +12 до +17.
«Со вторника циклон прокрутится вокруг своей оси и подставит свою тыловую часть. Задует северо-восточный ветер и начнется заброс дождевых массивов и облаков. Правда, каких-то существенных осадков я не вижу. Ветер увеличится до 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с. Температура начнет понижаться. Во вторник ночью +4…+9, ночью не выше +6…+11. В среду ночью 0…+5, днем +3…+8. В четверг и пятницу температура существенно не изменится», - отметил специалист.
Тишковец подчеркнул, что в следующие выходные ситуация вновь стабилизируется, и столбики термометров подтянутся в ночные часы до отметки +10.
«Зима не угрожает крымчанам, будет чередование волн тепла и холода. Никакого снега, снежного покрова и морозов. Пока все обходит стороной. Такая погода будет держаться как минимум до конца месяца. До 26 числа я не вижу никаких признаков надвигающегося снегопада», - заключил эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Похолодание ожидается в Крыму на следующей неделе. Дневная температура воздуха в Крыму снизится до 5-10 градусов выше нуля на следующей неделе.
Надеяться на снег крымчанам пока не стоит. Начало зимы в Крыму снежным не будет.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 декабря.
В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение. В Крыму объявлено штормовое предупреждение – ожидается сильный ветер.
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму
В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.
Нутрия в Бельбеке переполошила соцсети Севастополя фото
В реке Бельбек севастопольцы заметили необычного зверька.
Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России
Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
9 декабря
Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой
Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.