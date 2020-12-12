Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +10
море +11

Водный кризис

«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

15:08 суббота, 12 декабря 2020
Ялта
«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

фото © bike-crimea.com

Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.

«Это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», – пояснила она.

При этом Янина Павленко заверила, что проблемы с водой, возникшие в Ялте из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают ее водоснабжение, «не должны почувствовать объекты социальной сферы».

«В учреждениях образования устанавливаем емкости, и из 49 объектов в 40 к понедельнику они будут готовы обеспечить водой детей и педагогический состав», – уточнила врио руководителя администрации города.

Также, по ее словам, в инфекционном отделении, роддоме и городской больнице №1 сохраняется бесперебойное водоснабжение. «Вода сюда будет подаваться в круглосуточном режиме», – подчеркнула Янина Павленко и добавила, что уже дополнительно закуплены и начали устанавливаться емкости для воды и для нужд населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы. Жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в столице Крыма могут остаться без тепла из-за соседа, который сливает воду из батареи.

С 14 декабря в Ялте закончится вода. Графики подачи воды по три часа утром и вечером вводятся в Ялте с 14 декабря.

Власти Евпатории заказали лампочки в Польше, Аксенов решил возмутиться. Установка новых светильников в скверах Евпатории затягивается на полтора месяца из-за того, что они были заказаны в Польше и до сих пор не доставлены в Крым.

В Симферополе снова орудуют вандалы - на этот раз они ломают емкости для реагентов. Установка контейнеров для хранения реагентов, которые при наступлении минусовых температур и выпадении осадков используются для посыпки тротуаров, завершается в Симферополе.

Общество
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму

В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.

Общество
Нутрия в Бельбеке переполошила соцсети Севастополя

Нутрия в Бельбеке переполошила соцсети Севастополя фото

В реке Бельбек севастопольцы заметили необычного зверька.

Власть
Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».

Власть
Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой

Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации