«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

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Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.

«Это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», – пояснила она.

При этом Янина Павленко заверила, что проблемы с водой, возникшие в Ялте из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают ее водоснабжение, «не должны почувствовать объекты социальной сферы».

«В учреждениях образования устанавливаем емкости, и из 49 объектов в 40 к понедельнику они будут готовы обеспечить водой детей и педагогический состав», – уточнила врио руководителя администрации города.

Также, по ее словам, в инфекционном отделении, роддоме и городской больнице №1 сохраняется бесперебойное водоснабжение. «Вода сюда будет подаваться в круглосуточном режиме», – подчеркнула Янина Павленко и добавила, что уже дополнительно закуплены и начали устанавливаться емкости для воды и для нужд населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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