Водный кризис
Развитие сюжета: В Алуште тоже начнут массово отключать воду ● В больницах Ялты обещают не отключать воду ● Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы ● Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова ● С 14 декабря в Ялте закончится вода
«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города
фото © bike-crimea.com
Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.
«Это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», – пояснила она.
При этом Янина Павленко заверила, что проблемы с водой, возникшие в Ялте из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают ее водоснабжение, «не должны почувствовать объекты социальной сферы».
«В учреждениях образования устанавливаем емкости, и из 49 объектов в 40 к понедельнику они будут готовы обеспечить водой детей и педагогический состав», – уточнила врио руководителя администрации города.
Также, по ее словам, в инфекционном отделении, роддоме и городской больнице №1 сохраняется бесперебойное водоснабжение. «Вода сюда будет подаваться в круглосуточном режиме», – подчеркнула Янина Павленко и добавила, что уже дополнительно закуплены и начали устанавливаться емкости для воды и для нужд населения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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