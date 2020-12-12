Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Алуштой

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении легковушек на автодороге Алушта – Ялта.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, одного из пострадавших деблокировали из автомобиля.

«Установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Kia Sportage. В результате происшествия пострадало три человека. Водитель автомобиля Honda Accord получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что авария произошла на трассе Алушта – Ялта около Алушты сегодня ночью. На месте происшествия работали сотрудники главка МЧС, «Крым-Спаса», ГИБДД и «скорой помощи».

«Водитель автомобиля Kia Sportage оказался зажат. Спасателями с помощью гидравлического оборудования проведены мероприятия по деблокации мужчины. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Центральную городскую больницу Алушты», – уточнили в МЧС.

Накануне на той же автодороге в районе остановки Ай-Даниль сгорел микроавтобус. Мужчина, который совершил поджог, скончался, а его супруга получила травмы и была госпитализирована. СК возбудил по данному факту уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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