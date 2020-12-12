Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +14
море +11

Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Алуштой

11:47 суббота, 12 декабря 2020
Алушта

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении легковушек на автодороге Алушта – Ялта.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, одного из пострадавших деблокировали из автомобиля.

«Установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Kia Sportage. В результате происшествия пострадало три человека. Водитель автомобиля Honda Accord получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что авария произошла на трассе Алушта – Ялта около Алушты сегодня ночью. На месте происшествия работали сотрудники главка МЧС, «Крым-Спаса», ГИБДД и «скорой помощи».

«Водитель автомобиля Kia Sportage оказался зажат. Спасателями с помощью гидравлического оборудования проведены мероприятия по деблокации мужчины. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Центральную городскую больницу Алушты», – уточнили в МЧС.

Накануне на той же автодороге в районе остановки Ай-Даниль сгорел микроавтобус. Мужчина, который совершил поджог, скончался, а его супруга получила травмы и была госпитализирована. СК возбудил по данному факту уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Посетитель ТЦ в Крыму буянил и хотел «удалить запись с тепловизора». В одном из торговых центров Симферополя пьяный рецидивист угрожал персоналу расправой и требовал удалить запись с тепловизора, перепутав его с видеокамерой.

Девушка выпрыгнула в окно во время пожара в Севастополе. Пожар ранга «1-БИС» ликвидировали севастопольские спасатели ночью 11 декабря в многоквартирном доме на улице Вакуленчука.

Поджог микроавтобуса под Ялтой: медики рассказали подробности. «Скорая медпомощь и медицина катастроф» сообщает о гибели мужчины, который устроил поджог микроавтобуса Mersedes на трассе под Ялтой.

Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму. Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.

Власть
Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».

Водный кризис
«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации