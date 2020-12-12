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Общество

Нутрия в Бельбеке переполошила соцсети Севастополя

Нутрия в Бельбеке переполошила соцсети Севастополя

фото © pixabay.com

В реке Бельбек севастопольцы заметили необычного зверька.

Видео, на котором запечатлено плывущее по реке пушистое создание, появилось в группе «Севастополь. Северная сторона».

«Страшноватая животина в Бельбеке поселилась», – написал автор видео Алексей Нагаев.

Некоторые комментаторы предположили, что это выдра. Но их быстро поправили – не выдра, а нутрия.

Такого же мнения и старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов, которого мы попросили прокомментировать видео.

«Это нутрия, грызун родом из Южной Америки. У нас их разводят с целью получения мяса и меховых шкурок. Периодически они сбегают из частных хозяйств и ферм. В некоторых районах приживаются: до перекрытия Северо-Крымского канала нутрия часто встречалась в Присивашье на опресненных участках и на водоемах в зоне рисосеяния. Устойчивых популяций в Крыму не образует, поскольку морозные (хоть и редкие у нас) зимы для нутрий могут быть губительны», – говорит ученый.

Такая информация заставляет тревожиться за зверька – вся зима еще впереди. Однако шансы перезимовать благополучно, по мнению Виталия Гирагосова, у нутрии есть.

«Нутрии могут использовать естественные полости на берегах, а также способны выкапывать довольно глубокие норы. Если будет надежное укрытие, животному ничего не угрожает», – успокоил он.

Остается надеяться, что и люди вреда зверьку не причинят.

В тексте использованы материалы: Форпост

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