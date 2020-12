Названы самые опасные распространители коронавируса

фото © pixabay.com

Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.

Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт», — приводит его слова «Лента. Ру».

По мнению Горелова, суперраспространителем вируса носитель становится не из-за особенностей организма, а из-за условий, в которых он находится. В частности, из-за того, что люди не остаются дома, когда болеют. В качестве примера, Горелов привел ситуацию, когда в Южной Корее «женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек».

Ранее стало известно, что применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%. Выяснилось, что употребление витамина C позволяет снизить количество тяжелых случаев коронавируса и, как следствие, летальных исходов. Кроме того, ежедневный прием от 6 до 24 г витамина C позволяет уменьшить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

