Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки ● Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок ● Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19 ● Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах ● Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин
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Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.
Об этом говорится в результатах исследования международной группы ученых, опубликованных 7 декабря журналом MDPI.
Выяснилось, что употребление витамина C позволяет снизить количество тяжелых случаев коронавируса и, как следствие, летальных исходов. Кроме того, ежедневный прием витамина C позволяет уменьшить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По словам одного из авторов исследования — Анитры Карр, витамин C используется организмом для поддержания иммунной системы. Кроме того, отмечается, что у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии есть дефицит витамина C.
Ранее в декабре немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера предложили использовать пчелиный яд в борьбе с коронавирусной инфекцией. По их мнению, пчелиный яд обладает противовирусным эффектом.
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