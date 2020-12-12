Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин

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Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.

Об этом говорится в результатах исследования международной группы ученых, опубликованных 7 декабря журналом MDPI.

Выяснилось, что употребление витамина C позволяет снизить количество тяжелых случаев коронавируса и, как следствие, летальных исходов. Кроме того, ежедневный прием витамина C позволяет уменьшить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам одного из авторов исследования — Анитры Карр, витамин C используется организмом для поддержания иммунной системы. Кроме того, отмечается, что у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии есть дефицит витамина C.

Ранее в декабре немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера предложили использовать пчелиный яд в борьбе с коронавирусной инфекцией. По их мнению, пчелиный яд обладает противовирусным эффектом.

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