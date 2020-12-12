Мучителям животных в Севастополе выставили претензию в миллион рублей

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Дальше город будет следить за собаками в приюте онлайн.

Общественники и зоозащитники Севастополя продолжают сообщать о нарушениях содержания животных в местном приюте, отмечая максимальную закрытость организации. Решить этот вопрос в правительстве региона решили с помощью онлайн-трансляций.

«Надо в этом приюте установить видеокамеры, достаточное количество, чтобы можно было наблюдать в режиме реального времени все», – заявил в ходе заседания правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За помощью в организации этих мероприятий глава региона предложил обратиться к одному из городских интернет-провайдеров.

До завершения контракта с ООО «Севастопольский центр права» под руководством Андрея Гефтмана осталось две недели.

«По итогам проверки, в случае необходимости включим подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы такие исполнители не принимали участие в торгах в следующем году», – отметил Михаил Развожаев.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, ранее в центре были выявлены нарушения условий содержания животных – подрядной организации выставили претензию около миллиона рублей. Кроме того, севастопольская прокуратура в скором времени обещает представить результаты собственной проверки.

Напомним, 1 декабря зоозащитники и журналисты обнаружили живые скелеты и трупы щенков в приюте для животных, который работает в рамках государственного контракта. Поводом для выезда в «собачий концлагерь» стали шокирующие фотографии содержащихся здесь животных.

Вскоре после этого правительство и правоохранительные органы инициировали проверки изложенных в материале сведений. Первым решением властей стало увольнение руководителя ГБУ «Парки и скверы» – заказчика услуг по содержанию бездомных животных.

Сейчас в правительстве Севастополя не исключают возможность создания государственного приюта. Михаил Развожаев поручил привлечь к этой работе ветеринарную службу города, а также обсудить подобный сценарий с региональным парламентом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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