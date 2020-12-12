Водный кризис
Развитие сюжета: Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова ● С 14 декабря в Ялте закончится вода ● Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды ● Отели Большой Ялты готовятся к отсутствию воды ● В Севастополе хотят снизить потери воды в сетях до 5000 кубов в сутки
Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы
фото © tce.crimea.com
Жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в столице Крыма могут остаться без тепла из-за соседа, который сливает воду из батареи.
Симферопольцев официально предупредили о возможных последствиях такого вредительства.
«В вашем доме неустановленным квартиросъемщиком производится систематический слив воды из централизованной системы теплоснабжения», — говорится в объявлении ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», которое расклеили у подъездов и опубликовали в группе «Плохие новости|жесть Крым» в соцсети «ВКонтакте».
Коммунальщики предлагают жильцам самостоятельно определить и выдать нерадивого соседа, иначе сегодня, 11 декабря, всех отключат от тепла.
В пресс-службу «Крымтеплокоммунэнерго» нарушителя так и не нашли, но центральное отопление в доме пока включено.
«Мы как предприятие, подающее тепло в дом, не имеем права заходить в квартиры, а тем более вмешиваться в работу ЖКХ или управляющей компании. Мы просим их разобраться, дабы не нарушать систему, особенно сейчас, когда каждый стакан воды на счету», — пояснила появление объявления представитель предприятия Юлия Жукова.
Подобная ситуация периодически возникает в крымской столице. Например, на прошедшем в понедельник совещании по водоснабжению полуострова замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин рассказал о подобном случае в доме №3 по улице Первомайской.
Чтобы обнаружить источник утечки воды, городским службам пришлось остановить подачу воду в один из двух спаренных домов по этому адресу. Однако все оборудование оказалось в порядке. Тогда коммунальщики стали искать нарушителя среди жильцов.
«Что удивительно, после того как стали стучаться в квартиры, утечка прекратилась. На сегодня дом стоит под давлением. Дом с теплом. Мы делаем для себя выводы, что это был просто сброс со стороны какой-то из квартир, видимо, вода была сброшена в канализацию», — сообщил Анатолий Русин.
В тексте использованы материалы: Форпост
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