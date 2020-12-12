Крымчане продолжают добывать воду из отопительной системы

фото © tce.crimea.com

Жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в столице Крыма могут остаться без тепла из-за соседа, который сливает воду из батареи.

Симферопольцев официально предупредили о возможных последствиях такого вредительства.

«В вашем доме неустановленным квартиросъемщиком производится систематический слив воды из централизованной системы теплоснабжения», — говорится в объявлении ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», которое расклеили у подъездов и опубликовали в группе «Плохие новости|жесть Крым» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальщики предлагают жильцам самостоятельно определить и выдать нерадивого соседа, иначе сегодня, 11 декабря, всех отключат от тепла.

В пресс-службу «Крымтеплокоммунэнерго» нарушителя так и не нашли, но центральное отопление в доме пока включено.

«Мы как предприятие, подающее тепло в дом, не имеем права заходить в квартиры, а тем более вмешиваться в работу ЖКХ или управляющей компании. Мы просим их разобраться, дабы не нарушать систему, особенно сейчас, когда каждый стакан воды на счету», — пояснила появление объявления представитель предприятия Юлия Жукова.

Подобная ситуация периодически возникает в крымской столице. Например, на прошедшем в понедельник совещании по водоснабжению полуострова замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин рассказал о подобном случае в доме №3 по улице Первомайской.

Чтобы обнаружить источник утечки воды, городским службам пришлось остановить подачу воду в один из двух спаренных домов по этому адресу. Однако все оборудование оказалось в порядке. Тогда коммунальщики стали искать нарушителя среди жильцов.

«Что удивительно, после того как стали стучаться в квартиры, утечка прекратилась. На сегодня дом стоит под давлением. Дом с теплом. Мы делаем для себя выводы, что это был просто сброс со стороны какой-то из квартир, видимо, вода была сброшена в канализацию», — сообщил Анатолий Русин.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Евпатории заказали лампочки в Польше, Аксенов решил возмутиться. Установка новых светильников в скверах Евпатории затягивается на полтора месяца из-за того, что они были заказаны в Польше и до сих пор не доставлены в Крым.

В Симферополе снова орудуют вандалы - на этот раз они ломают емкости для реагентов. Установка контейнеров для хранения реагентов, которые при наступлении минусовых температур и выпадении осадков используются для посыпки тротуаров, завершается в Симферополе.

В Севастополе останавливают организацию новогодней ярмарки. Сотрудники и ряд посетителей севастопольского ТРЦ «Муссон» выступили против организации новогодней ярмарки на парковке рядом со сквером «Каменный цветок».

Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды. Запасы крымских водохранилищ естественного стока продолжают таять: в начале декабря в 14 водоемах остается чуть более 27 миллионов кубометров воды. При этом в шести из них объемы воды упали ниже миллиона кубометров.