Какой сегодня праздник 12 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Конституции Российской Федерации

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

В течение десяти с лишним лет День конституции являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России.

Международный день «Хеви-метал» (International Day of Heavy Metal)

Каждый год 12 декабря миллионы поклонников тяжелой музыки по всему миру отмечают Международный день Хеви-метал, играя лучшие и величайшие хэви-метал альбомы, когда-либо выпущенные. Хеви-метал - жанр рок-музыки, который был разработан в конце 1960-х и начале 1970-х годов, первоначально в Великобритании, а позднее в Соединенных Штатах. Имея корни в блюз роке и психоделическом роке, группы, которые основали жанр, создали тяжелое, массивное звучание, характеризуемое длительными гитарными соло и выразительными барабанными.

От хеви-метала в той или иной степени произошли все прочие виды метала. Классический хеви-метал пережил расцвет в 1980-е годы благодаря таким группам как Iron Maiden, Judas Priest, Manowar, Motorhead, Accept и другим, после чего постепенно начал уступать в популярности новым жанрам. Однако и в XXI веке традиционный хеви продолжают исполнять многие группы, как старые, так и новые, нередко в смешении с близким ему пауэр-металом.

Парамон Зимоуказатель

Народный праздник «Парамон Зимоуказатель» отмечается 12 декабря (по старому стилю - 29 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Парамона Вифинского. Другие названия праздника: «Парамон», «Парамонов день», «Зорник». По юлианскому календарю Парамонов день приходился на конец ноября и по нему гадали о погоде в декабре.

Также сегодня, 12 декабря, отмечают такие праздники:

- День памяти мученика Парамона Вифинского

- Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)

- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)

- День сухопутных войск Украины

- День почесывания за ухом

- День придурковатости (National Ding-A-Ling Day) в США

- Фестиваль неприличных мыслей (Festival of Unmentionable Thoughts) в США

- День пряничного домика (National Gingerbread House Day) в США

- День иероглифов (Kanji Day) в Японии

- День святой девы Марии Гваделупской в Мексике

- День нейтралитета Туркменистана

- День флага Швейцарии

- День независимости Кении

- День пуансеттии (National Poinsettia Day) в США

- День амброзии (National Ambrosia Day) в США

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Николай, Урван, Денис, Авив, Констанция, Акакий, Нектарий, Парамон, Филумен, Питирун, Федр.

Что происходило 12 декабря в прошлые годы

1674 - В Киево-Печерской типографии вышел первый очерк истории Украины«Синопсис».

1764 - Русская императрица Екатерина II указом отменила Гетманщину в Украине.

1792 - в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и заплатил за него в современном эквиваленте 19 центов.

1818 - В Полтаве был открыт институт благородных девиц.

1901 - Маркони Гульельмо, итальянский физик и изобретатель, провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязисигнал буквы «s» азбукой Морзе были переданы на расстояние свыше 2 тысяч миль, с Англии в Ньюфаундленд (Канада).

1911 - Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1925 - в США открыта гостиница «Мотель», давшая название всем мотелям.

1937 - в СССР прошли первые выборы в Верховную раду по новой Конституции. Более 98,5 процента голосов получил блок коммунистов и беспартийных.

1955 - британский инженер Кристофер Кокерел патентует первое судно на воздушной подушке.

1963 - The Beatles с песней «I Want to Hold Your Hand» в третий раз поднялись на высшую ступеньку британского хит-парада.

1963 - провозглашения независимости Кении.

1979 - Начало Афганской войны: политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан.

1980 - Нефтяной магнат Арманд Хаммер за 5.28 миллионов долларов купил на аукцони в Лондоне датированный 1508 годом 36-страничный тетрадь с заметками Леонардо да Винчи. Это самая высокая цена, заплаченная когда-либо за рукопись.

1987 - На первое место британского хит-парада поднялся Джордж Майкл с песней «Faith».

1991 - Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.

2008 - Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 декабря. Какие праздники будут завтра?

