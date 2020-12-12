Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

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фото © Новости Крыма
Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».
Об этом говорится в заявлении прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды.
«Моя Канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время существуют разумные основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда.(...) Доклады о результатах проведения предварительного расследования, включают три большие группы виктимизации: преступления, совершенные в контексте военных действий; преступления, совершенные во время задержаний; и преступления, совершенные в Крыму», – говорится в заявлении суда.
Предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» было открыто 24 апреля 2014 году на основании заявления ad hoc Правительства Украины о признании юрисдикции МУС, к которому впоследствии было присоединено второе заявление Украины, поданное в 2015 году, чтобы охватить возможные преступления, которые, как утверждается, продолжаются на территории Украины в течение всего периода с 20 февраля 2014 года.
Министерство иностранных дел Украины приветствует заявление прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды о намерении расследовать «преступления на Донбассе и в Крыму». Об этом говорится в комментарии МИД Украины.
«Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа», – говорится в сообщении МИД.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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