Власть
Экспертиза подтвердила побои у детей, изъятых из приемной семьи в Симферопольском районе
4 декабря органы опеки изъяли из приемной семьи, проживающей в Симферопольском районе, троих детей.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что экспертиза подтвердила побои: опекун жестоко обращался с несовершеннолетними детьми.
— Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление от Лотошинского Павла Леонидовича 2007 года рождения, рапорт дежурного по ОМВД России по Симферопольскому районе по факту жестокого обращения с несовершеннолетним Лотошинским П.Л., — говорится в документе.
Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что ведомство получило достаточно улик, указывающих на совершение преступления. Обнаруженные на теле одного из детей ссадины и кровоподтеки свидетельствуют о том, что они «находились в социально-опасном положении».
В семье на иждивении находилось пять детей – 14-ти, 15-ти, 10-ти, 7-ми и 6-ти лет.
Органы опеки уже изъяли троих детей из неблагополучной семьи, еще двоих спасут в ближайшее время.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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