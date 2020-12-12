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Власть

Экспертиза подтвердила побои у детей, изъятых из приемной семьи в Симферопольском районе

11:05 суббота, 12 декабря 2020

4 декабря органы опеки изъяли из приемной семьи, проживающей в Симферопольском районе, троих детей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что экспертиза подтвердила побои: опекун жестоко обращался с несовершеннолетними детьми.

— Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление от Лотошинского Павла Леонидовича 2007 года рождения, рапорт дежурного по ОМВД России по Симферопольскому районе по факту жестокого обращения с несовершеннолетним Лотошинским П.Л., — говорится в документе.

Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что ведомство получило достаточно улик, указывающих на совершение преступления. Обнаруженные на теле одного из детей ссадины и кровоподтеки свидетельствуют о том, что они «находились в социально-опасном положении».

В семье на иждивении находилось пять детей – 14-ти, 15-ти, 10-ти, 7-ми и 6-ти лет.

Органы опеки уже изъяли троих детей из неблагополучной семьи, еще двоих спасут в ближайшее время.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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