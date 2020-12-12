Экспертиза подтвердила побои у детей, изъятых из приемной семьи в Симферопольском районе

4 декабря органы опеки изъяли из приемной семьи, проживающей в Симферопольском районе, троих детей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что экспертиза подтвердила побои: опекун жестоко обращался с несовершеннолетними детьми.

— Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление от Лотошинского Павла Леонидовича 2007 года рождения, рапорт дежурного по ОМВД России по Симферопольскому районе по факту жестокого обращения с несовершеннолетним Лотошинским П.Л., — говорится в документе.

Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что ведомство получило достаточно улик, указывающих на совершение преступления. Обнаруженные на теле одного из детей ссадины и кровоподтеки свидетельствуют о том, что они «находились в социально-опасном положении».

В семье на иждивении находилось пять детей – 14-ти, 15-ти, 10-ти, 7-ми и 6-ти лет.

Органы опеки уже изъяли троих детей из неблагополучной семьи, еще двоих спасут в ближайшее время.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории подростки ограбили магазин ради двух букетов алых роз. Каждое утро евпаторийский бизнесмен Владимир* приходит в свой цветочный киоск на Проспекте Победы, чтобы перед открытием полить растения, выставить их на витрину и встречать первых покупателей.

Зимние каникулы у крымских школьников начнутся 31 декабря. Новогодние каникулы в крымских школах начнутся в последний день декабря.

В Крыму рассказали о конфликтах между учениками и учителями. В Республике Крым не единичны случаи, когда учителя грубо разговаривают с учениками.

Число переведенных на дистанционку школьников в Крыму почти удвоилось. Министерство образования и науки Крыма отмечает рост числа переведенных на дистанционное обучение школьников.