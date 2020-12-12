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Власть

Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой

14:14 суббота, 12 декабря 2020
Бывший посол Украины напугал Россию заявлением о необходимости отобрать Крым силой

фото © Flickr

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.

Он уточнил, что восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции можно было только в первые пять лет после потери.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой»,— сказал господин Бессмертный в эфире телеканала ATR. По его словам, сначала Киеву нужно отселить с полуострова всех, «кто лоялен», а потом решать проблему путем «построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. В октябре он сообщил о начале строительства двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».

Ранее Новости Крыма сообщали:

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