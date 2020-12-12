Происшествия
Браконьеры на Донузлаве выловили креветок на 1,9 млн рублей
На берегу озера Донузлав в Черноморском районе задержали двух браконьеров, в их сетях оказался крупный улов креветок, сообщает пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, ночью мужчины проникли на территорию порта, установили снасти-ловушки, а потом пытались забрать добычу: свыше 20 тысяч черноморских креветок. Там их задержали представители евпаторийского отделения полиции на транспорте.
В отношении браконьеров были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
«В результате незаконных действий подозреваемых государству причинен ущерб в размере свыше одного миллиона девятисот тысяч рублей», - уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее Керченский городской суд вынес приговор мужчине, который попался на браконьерстве, имея непогашенную судимость.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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