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Происшествия

Браконьеры на Донузлаве выловили креветок на 1,9 млн рублей

На берегу озера Донузлав в Черноморском районе задержали двух браконьеров, в их сетях оказался крупный улов креветок, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, ночью мужчины проникли на территорию порта, установили снасти-ловушки, а потом пытались забрать добычу: свыше 20 тысяч черноморских креветок. Там их задержали представители евпаторийского отделения полиции на транспорте.

В отношении браконьеров были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

«В результате незаконных действий подозреваемых государству причинен ущерб в размере свыше одного миллиона девятисот тысяч рублей», - уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее Керченский городской суд вынес приговор мужчине, который попался на браконьерстве, имея непогашенную судимость.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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