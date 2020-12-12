Больницам в Крыму продлят работу без лицензии на три года

Предлагается разрешить медучреждениям в Крыму работать без получения лицензии до 1 января 2024 года.

По действующим нормам, принятым в прошлом году, крымские больницы могут работать без лицензии до 1 января следующего года.

По состоянию на 6 августа из 85 подведомственных организаций только в 28 лицензиями были охвачены все адреса осуществления деятельности и все виды оказываемых работ. Завершению лицензирования всех государственных медучреждений мешает несоответствие материально-технической базы установленным требованиям. Чтобы исправить ситуацию, крымские власти сформировали перечень мероприятий на 2020-2022 годы. С 2022 года также запланирована модернизация первичного звена здравоохранения, то есть, например, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.

Рассчитанные до 31 декабря 2024 года сроки реализации и финансирования указанных целевых программ, завершение которых является необходимым условием для обеспечения соответствия государственных медицинских организаций лицензионным требованиям, превышают на 3 года законодательно установленный срок осуществления медицинской деятельности на территории Крыма без получения лицензии (до 1 января 2021 года). В связи с этим законопроектом предлагается продлить срок, в течение которого государственные клиники могут работать без лицензии (в уведомительном порядке), до 1 января 2024 года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов. В Севастополе увеличилось время ожидания «скорой помощи»: бригаду зачастую приходится ждать по 10 – 12 часов.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

В больницах Ялты обещают не отключать воду. С 14 декабря Ялта переходит на 6-часовой режим подачи воды, но социальные объекты водой будут обеспечиваться, в том числе благодаря установке емкостей для воды.

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки. За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.