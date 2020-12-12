Власть
Больницам в Крыму продлят работу без лицензии на три года
Предлагается разрешить медучреждениям в Крыму работать без получения лицензии до 1 января 2024 года.
По действующим нормам, принятым в прошлом году, крымские больницы могут работать без лицензии до 1 января следующего года.
По состоянию на 6 августа из 85 подведомственных организаций только в 28 лицензиями были охвачены все адреса осуществления деятельности и все виды оказываемых работ. Завершению лицензирования всех государственных медучреждений мешает несоответствие материально-технической базы установленным требованиям. Чтобы исправить ситуацию, крымские власти сформировали перечень мероприятий на 2020-2022 годы. С 2022 года также запланирована модернизация первичного звена здравоохранения, то есть, например, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.
Рассчитанные до 31 декабря 2024 года сроки реализации и финансирования указанных целевых программ, завершение которых является необходимым условием для обеспечения соответствия государственных медицинских организаций лицензионным требованиям, превышают на 3 года законодательно установленный срок осуществления медицинской деятельности на территории Крыма без получения лицензии (до 1 января 2021 года). В связи с этим законопроектом предлагается продлить срок, в течение которого государственные клиники могут работать без лицензии (в уведомительном порядке), до 1 января 2024 года.
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