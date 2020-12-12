Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +14
море +11

Власть

Больницам в Крыму продлят работу без лицензии на три года

13:39 суббота, 12 декабря 2020

Предлагается разрешить медучреждениям в Крыму работать без получения лицензии до 1 января 2024 года.

По действующим нормам, принятым в прошлом году, крымские больницы могут работать без лицензии до 1 января следующего года.

По состоянию на 6 августа из 85 подведомственных организаций только в 28 лицензиями были охвачены все адреса осуществления деятельности и все виды оказываемых работ. Завершению лицензирования всех государственных медучреждений мешает несоответствие материально-технической базы установленным требованиям. Чтобы исправить ситуацию, крымские власти сформировали перечень мероприятий на 2020-2022 годы. С 2022 года также запланирована модернизация первичного звена здравоохранения, то есть, например, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.

Рассчитанные до 31 декабря 2024 года сроки реализации и финансирования указанных целевых программ, завершение которых является необходимым условием для обеспечения соответствия государственных медицинских организаций лицензионным требованиям, превышают на 3 года законодательно установленный срок осуществления медицинской деятельности на территории Крыма без получения лицензии (до 1 января 2021 года). В связи с этим законопроектом предлагается продлить срок, в течение которого государственные клиники могут работать без лицензии (в уведомительном порядке), до 1 января 2024 года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов. В Севастополе увеличилось время ожидания «скорой помощи»: бригаду зачастую приходится ждать по 10 – 12 часов.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

В больницах Ялты обещают не отключать воду. С 14 декабря Ялта переходит на 6-часовой режим подачи воды, но социальные объекты водой будут обеспечиваться, в том числе благодаря установке емкостей для воды.

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки. За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России

Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».

Водный кризис
«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

«Осушим озеро Могаби»: власти Ялты «решили» проблему водоснабжения города

Забор воды из озера Могаби для водоснабжения Ялты начнется в ближайшее время.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки

За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации