Бизнесменам Севастополя пообещали дать миллионные кредиты

В Севастополе ввели новый пакет мер поддержки для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом на заседании правительства сообщил заместитель директора Департамента экономического развития Алексей Попов.

В частности, с 10 декабря бизнесмены города смогут взять микрозаймы до 3 миллионов рублей под 1% годовых. Сообщается, что займы дадут без ограничений по целевому использованию и с правом отсрочки по выплате первого платежа на срок до 6 месяцев.

Также предусматривается продление отсрочки по арендной плате.

«Второе – это отсрочка по арендной плате за 4 квартал 2020 года по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя. И аналогичная мера для арендодателей по земельным участкам, которые находятся в собственности Севастополя, которые предоставили своим арендаторам отсрочку или снижение аренды не менее чем на 50 процентов», - пояснил Попов.

Воспользоваться этими мерами смогут бизнесмены, работающие в тех отраслях, которые сейчас испытывают ограничения. В первую очередь, это общепит, гостиничный бизнес, турбизнес и предприниматели, занимающиеся проведением выставок и конференций.

Как сообщалось ранее, в Севастополе действует запрет на посещение мест общепита после 22 часов вечера и до 6 утра, на проведение групповых экскурсий и массовых мероприятий. Ограничения есть и в работе отелей и гостиниц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцам заморозят льготы и субсидии. Власти сообщили, в каком случае приостановят предоставление жителям города социальной помощи.

«Крымгазсети» уклонились от уплаты почти 100 млн рублей налогов. Государственное унитарное предприятие «Крымгазсети» уклонилось от уплаты почти 100 млн рублей налогов.

Ремонт офтальмологического центра в Симферополе обойдется в 337 млн рублей. Строительная компания «ПетроБалт» определена единственным подрядчиком, который займется капитальным ремонтом самой известной глазной клиники Крыма, расположенной на улице Ленинградской в Симферополе.

Московский предприниматель предложил больше миллиона долларов за крымскую виллу. Крымские власти провели аукцион, на котором продавали объект культурного наследия в Симеизе.