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Власть

Бизнесменам Севастополя пообещали дать миллионные кредиты

В Севастополе ввели новый пакет мер поддержки для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом на заседании правительства сообщил заместитель директора Департамента экономического развития Алексей Попов.

В частности, с 10 декабря бизнесмены города смогут взять микрозаймы до 3 миллионов рублей под 1% годовых. Сообщается, что займы дадут без ограничений по целевому использованию и с правом отсрочки по выплате первого платежа на срок до 6 месяцев.

Также предусматривается продление отсрочки по арендной плате.

«Второе – это отсрочка по арендной плате за 4 квартал 2020 года по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя. И аналогичная мера для арендодателей по земельным участкам, которые находятся в собственности Севастополя, которые предоставили своим арендаторам отсрочку или снижение аренды не менее чем на 50 процентов», - пояснил Попов.

Воспользоваться этими мерами смогут бизнесмены, работающие в тех отраслях, которые сейчас испытывают ограничения. В первую очередь, это общепит, гостиничный бизнес, турбизнес и предприниматели, занимающиеся проведением выставок и конференций.

Как сообщалось ранее, в Севастополе действует запрет на посещение мест общепита после 22 часов вечера и до 6 утра, на проведение групповых экскурсий и массовых мероприятий. Ограничения есть и в работе отелей и гостиниц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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