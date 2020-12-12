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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

фото © www.inform.kz

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 75 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

От инфекции скончалась женщина в возрасте 91 года и мужчина 53-х лет.

«19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от трех до 89 лет», - говорится в сообщении.

Известно, что 117 пациентов выписали после выздоровления.

С начала пандемии в городе зарегистрировали 5,2 тысячи заболевших. Выздоровели в настоящий момент более 4,8 тысяч человек, 165 пациентов скончались.

В стационарах с подтвержденным диагнозом находится 112 человек, в «Изумруде» – 117. На амбулаторном лечении – 67 человек.  

Под наблюдением находится 554 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки.

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Ученые обнаружили еще один симптом COVID-19. Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом COVID-19 — миалгию. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале British Medical Journal.

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