Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов ● Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Резкий скачок: в Крыму 333 новых заражений за одни сутки ● Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок ● Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19
COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
фото © www.inform.kz
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали 75 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
От инфекции скончалась женщина в возрасте 91 года и мужчина 53-х лет.
«19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от трех до 89 лет», - говорится в сообщении.
Известно, что 117 пациентов выписали после выздоровления.
С начала пандемии в городе зарегистрировали 5,2 тысячи заболевших. Выздоровели в настоящий момент более 4,8 тысяч человек, 165 пациентов скончались.
В стационарах с подтвержденным диагнозом находится 112 человек, в «Изумруде» – 117. На амбулаторном лечении – 67 человек.
Под наблюдением находится 554 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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