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Власть

Замглавы отдела полиции в Ялте попался на взятке в 100 тысяч долларов

13:58 пятница, 11 декабря 2020
Ялта
Замглавы отдела полиции в Ялте попался на взятке в 100 тысяч долларов

фото © Новости Крыма

Врио заместителя начальника следственного отдела УМВД России по Ялте задержан по подозрению в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По информации ведомства, сотрудник полиции потребовал взятку от гражданки соседнего государства, которая нарушила закон при постановке на кадастровый учет купленных ею земельных участков в Крыму. Своему знакомому адвокату мужчина предложил выступить посредником в получении взятки.

Когда адвокат достиг договоренности по передаче взятки, врио замначальника отдела вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданки состава преступления. Адвокат передал женщине оригиналы документов на право владения участками. Взамен он получил 100 тысяч долларов США (порядка 7,7 млн рублей) и передал их сотруднику полиции. Обоих сообщников задержали сотрудники крымского управления ФСБ.

В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов были изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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