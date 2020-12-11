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Замглавы отдела полиции в Ялте попался на взятке в 100 тысяч долларов
фото © Новости Крыма
Врио заместителя начальника следственного отдела УМВД России по Ялте задержан по подозрению в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
По информации ведомства, сотрудник полиции потребовал взятку от гражданки соседнего государства, которая нарушила закон при постановке на кадастровый учет купленных ею земельных участков в Крыму. Своему знакомому адвокату мужчина предложил выступить посредником в получении взятки.
Когда адвокат достиг договоренности по передаче взятки, врио замначальника отдела вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданки состава преступления. Адвокат передал женщине оригиналы документов на право владения участками. Взамен он получил 100 тысяч долларов США (порядка 7,7 млн рублей) и передал их сотруднику полиции. Обоих сообщников задержали сотрудники крымского управления ФСБ.
В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов были изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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