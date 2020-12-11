Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19 ● Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах ● Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок
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Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.
Как отметили в Херсонской облгосадминистрации (ОГА), теперь каждый, кто будет пересекать административную границу «сможет бесплатно получить медицинскую маску, чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания COVID-19».
«Люди, которые пересекают админграницу, могут обратиться к пограничникам, чтобы получить защитную маску. Кроме этого, часть масок передадут для сервисных центров, которые находятся на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», – говорится в сообщении на сайте ОГА.
Ранее сообщалось, что несмотря на усиленный карантин из-за коронавируса с 8 по 24 января в Украине, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью продолжат работать в штатном режиме.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок
Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.
Коронавирус в Крыму
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