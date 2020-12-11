Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +11

Коронавирус в Крыму

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

20:44 пятница, 11 декабря 2020
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

фото © pixabay.com

Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Как отметили в Херсонской облгосадминистрации (ОГА), теперь каждый, кто будет пересекать административную границу «сможет бесплатно получить медицинскую маску, чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания COVID-19».

«Люди, которые пересекают админграницу, могут обратиться к пограничникам, чтобы получить защитную маску. Кроме этого, часть масок передадут для сервисных центров, которые находятся на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», – говорится в сообщении на сайте ОГА.

Ранее сообщалось, что несмотря на усиленный карантин из-за коронавируса с 8 по 24 января в Украине, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью продолжат работать в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 73 человек.

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть семи пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.

Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки. За 10 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода. Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.

Коронавирус в Крыму
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Похолодание ожидается в Крыму на следующей неделе

Похолодание ожидается в Крыму на следующей неделе

Дневная температура воздуха в Крыму снизится до 5-10 градусов выше нуля на следующей неделе.

Общество
Надеяться на снег крымчанам пока не стоит

Надеяться на снег крымчанам пока не стоит

Начало зимы в Крыму снежным не будет.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации