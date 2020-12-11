Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

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Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Как отметили в Херсонской облгосадминистрации (ОГА), теперь каждый, кто будет пересекать административную границу «сможет бесплатно получить медицинскую маску, чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания COVID-19».

«Люди, которые пересекают админграницу, могут обратиться к пограничникам, чтобы получить защитную маску. Кроме этого, часть масок передадут для сервисных центров, которые находятся на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», – говорится в сообщении на сайте ОГА.

Ранее сообщалось, что несмотря на усиленный карантин из-за коронавируса с 8 по 24 января в Украине, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью продолжат работать в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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