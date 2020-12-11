Власти Крыма готовятся изымать землю граждан для строительства дороги

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Для строительства автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный из частной собственности будут изыматься земельные участки.

Собственникам обещают выплатить компенсацию.

«Изъять для государственных нужд в целях строительства и реконструкции автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный земельные участки площадью 4311 кв.м, 1047 кв.м и 8078 кв.м, являющиеся частями земельного участка площадью 13436 кв.м, с кадастровым номером 90:12:090501:2620, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, на территории Мирновского сельского совета», – говорится в тексте распоряжения крымского Совмина от 7 декабря.

В ведомстве сообщили, что определение стоимости изымаемых для государственных нужд земельных участков регламентируется Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных статьей 56.8 Земельного кодекса РФ.

«Размер возмещения оценивается по рыночной стоимости земельного участка с учетом вида его целевого использования. Кроме того, возмещению подлежат причиненные изъятием убытки, включая возникающие в связи с невозможностью исполнения обязательств перед третьими лицами, и упущенная выгода. Размер последних определяется в соответствии с федеральным законодательством», - разъяснили в Минимущества.

Объекты недвижимости, располагающиеся на изымаемых участках, тоже выкупаются у владельцев по рыночной стоимости:

«Также возмещению подлежит рыночная стоимость расположенных на земельном участке объектов недвижимости или рыночная стоимость иных подлежащих прекращению прав на эти объекты. Исключение составляют: некапитальные и возведенные без получения разрешительной документации сооружения, а также объекты, строительство которых началось после получения уведомления об изъятии участка».

Собственник вправе оспорить размер предлагаемого возмещения. Для этого необходимо направить в адрес заказчика строительства ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» уведомление об отказе в подписании соглашения об изъятии недвижимости или предложения об изменении его условий или размера возмещения. В этом случае необходимо приложить документы, обосновывающие изменение размера компенсации. Таким документом может быть отчет об оценке недвижимого имущества, выполненный сертифицированным оценщиком.

Собственникам необходимо знать, что соглашение об изъятии заключается с каждым правообладателем земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества. Также договор заключается в отношении всех принадлежащих данному лицу и подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества.

Если по истечению 20 дней со дня получения проекта соглашения об изъятии недвижимости правообладатель не направляет подписанное соглашение об изъятии недвижимости или мотивированный отказ с указанием причины, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» имеет право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и недвижимости.

В связи с этим собственникам не рекомендуется откладывать процедуру оспаривания размера компенсации, если предложенную сумму они сочли несправедливой.Строительство автодороги реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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