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Власть

Власти Евпатории заказали лампочки в Польше, Аксенов решил возмутиться

Установка новых светильников в скверах Евпатории затягивается на полтора месяца из-за того, что они были заказаны в Польше и до сих пор не доставлены в Крым.

  Об этом шла речь на совещании по проблемным вопросам строительной отрасли республики.

«Там светильники редкой модели, когда производитель сорвал срок, уже не стали вносить изменения в проект, это бы еще затянуло (сроки)… Производитель иностранный, из Польши», – доложил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

Это обстоятельство вызвало негативную реакцию главы Крыма Сергея Аксенова.

«Вы чего, коллеги? Кто импортные светильники вам заказывает?! Крым под санкциями сидит. В России светильников нет, что ли? Кто же вам поставит? Я вообще поражаюсь. Хорошо хоть не в Калифорнии заказали. С ума посходили вообще», – возмутился он.

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук в свою очередь заверил, что на следующей неделе светильники будут доставлены на место, после чего начнется их установка и подключение.

«Светильники качественные, очень надежные, производства Польши. 17-го, максимум 18-го декабря оставшиеся опоры будут на месте, мы объект сдадим в срок, светильники все поставим», – пообещал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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