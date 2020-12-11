Происшествия
В Симферополе снова орудуют вандалы - на этот раз они ломают емкости для реагентов
Установка контейнеров для хранения реагентов, которые при наступлении минусовых температур и выпадении осадков используются для посыпки тротуаров, завершается в Симферополе.
Новые емкости уже стали целью вандалов, сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.
«Хочу предупредить некоторых «хозяйственных» граждан об уголовной ответственности за порчу муниципального имущества и попросить не мешать работе городских служб, не пытаться повредить установленные емкости и не забирать из них химическую смесь себе домой. К сожалению, подобные попытки уже фиксировались, – сказал Гумен. – Не забывайте, что работники МБУ «Город» осуществляют деятельность на благо всех жителей города, в том числе, и для обеспечения безопасного, комфортного передвижения пешеходов и транспорта по симферопольским улицам в сложных погодных условиях».
По информации директора «Города», установка контейнеров для реагентов завершится на этой неделе. «Как и планировалось, на этой неделе заканчиваем установку ящиков для противогололедного реагента на городских территориях. Всего расставлено порядка 150 емкостей, некоторые из них уже заполнены», – цитирует Гумена пресс-служба администрации.
Руководитель МБУ добавил, что при наступлении обледенения дорожного покрытия пять дежурных машин в первую очередь проведут обработку реагентами улиц города с наибольшим трафиком движения, а уборщики территорий – обработают веществом тротуары.
Симферопольский «Город» в конце ноября приступил к установке специальных емкостей для хранения противогололедного реагента, который будет использоваться для посыпки тротуаров. Всего на зиму закуплено порядка одной тысячи тонн реагента для посыпки дорог и тротуаров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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