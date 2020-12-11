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Происшествия

В Симферополе поймали грабителей, отжимавших телефоны у прохожих

Оперативниками отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю раскрыты два грабежа мобильных телефонов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В полицию Симферополя поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что в вечернее время на остановке общественного транспорта неизвестный открыто похитил его мобильный телефон стоимостью более восьми тысяч рублей.

С аналогичной проблемой к симферопольским полицейским за помощью обратился мужчина, у которого в районе водохранилища подбежавший парень выхватил средство связи и скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержаны 34-летний и 32-летний жители Крыма. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сотрудники полиции при личном досмотре подозреваемых обнаружили и изъяли похищенные мобильные телефоны. Задержанные свою вину полностью признали.

Следователями отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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