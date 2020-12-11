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Бизнес

В Севастополе останавливают организацию новогодней ярмарки

Сотрудники и ряд посетителей севастопольского ТРЦ «Муссон» выступили против организации новогодней ярмарки на парковке рядом со сквером «Каменный цветок».

Они пригнали на площадку свои автомобили, чтобы приостановить дальнейшую установку торговых точек, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Работники расположенных в этом районе организаций были возмущены лишением привычных парковочных мест. Участок, который отдали под торговые павильоны, по их словам, не имеет должного разрешения на использование.

«Назначение городское. Мы посмотрели: нет ни одного пункта, что здесь можно размещать временные ярмарки. Здесь написано так: размещение постоянных или временных гаражей, стоянок или хранение служебного транспорта», — настаивает владелец ТРЦ «Муссон» Владимир Плотка.

По словам сотрудников «Муссона», торговые палатки здесь размещать нельзя еще и потому, что под землей проходят коммуникации. Похожая ситуация уже случалась — в Казачьей бухте. Там приставы закрыли ярмарку «Фермерскую» по решению суда — из-за того, что ларьки были установлены рядом с электрической подстанцией, в охранной зоне ее кабелей.

Предприниматели сейчас собирают подписи за сохранение парковки, а новогоднюю ярмарку предлагают провести вдоль пешеходной аллеи, где ее организовывали в прежние годы.

В условиях пандемии коронавируса Новый год в Севастополе заключается в основном в праздничном украшении города. Сейчас горожане ждут, когда завершится монтаж и украшение новогодней елки на площади Нахимова. Правда, тожественного открытия и мероприятий у нее не будет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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