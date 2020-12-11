Власть
В Севастополе началась закладка новых виноградников
После завершения уборки урожая винограда предприятия агропромышленного комплекса Севастополя перешли к закладке новых садов и виноградников.
Традиционно такие работы проводятся в течение весны, а также в конце года. По состоянию на начало декабря в рамках осеннего цикла закладки виноградников сельскохозяйственными предприятиями Севастополя уже произведена высадка виноградников на площади 128 гектаров, а всего с начала года севастопольские аграрии заложили около 500 гектаров виноградных насаждений.
В этом году, с учетом благоприятной погоды, весенняя закладка виноградников стартовала в январе и продолжалась до середины июня. За это время заложено 372 га виноградников. Для сравнения – весной 2019 года в Севастополе было заложено 296,3 гектаров. Рост показателя обусловлен, в первую очередь, государственной поддержкой отрасли в виде субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями, а также реализацией приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».
«Правительство Севастополя продолжает оказывать государственную поддержку развитию виноградарства и виноделия. С начала года на закладку и уход за многолетними насаждениями севастопольским предприятиям доведено 171,8 млн рублей субсидий. Так мы компенсируем агрохозяйствам до 80% понесенных затрат», – отметил директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников.
В весенней закладке виноградников приняли участие 15 агрохозяйств Севастополя. В основном закладывались саженцы технических сортов винограда: Пино Нуар, Сира, Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло.
В тексте использованы материалы: Новый день
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