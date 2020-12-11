В Крыму решили провести «год футбола в сельской местности»

Власти Крыма объявили 2021 год Годом футбола в сельской местности.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил вице-премьер республики Андрей Рюмшин.

«По поручению Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Крыма) сегодня мы идем дальше и ставим перед собой задачи, чтобы объединить футбол в сельской местности, и мы объявляем его (2021 год) Годом футбола в сельской местности. Я думаю, это будет очень почетно для наших сельских жителей», – заявил Рюмшин.

Текущий год был объявлен главой республики Годом ветеранского футбола. В ходе пресс-конференции состоялось награждение ветеранов футбола. Некоторые из них будут тренерами в созданной в этом году в Крыму Академии футбола.

«Главным знаменательным событием этого года в работе министерства (спорта) Республики Крым в части организации спортивной подготовки является открытие Академии футбола, – заявила заместитель министра спорта Крыма Анна Бакалова. – Благодаря этому учреждению, мы надеемся, что именно крымские спортсмены станут звездами на небосклоне российского футбола».

В награждении ветеранов футбола также приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс и президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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