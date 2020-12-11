В Чечне решили перенять крымский опыт

В основу развития спелеотуризма в Чеченской Республике ляжет методика Крымского федерального университета по созданию спелеотуристического кластера на базе пещеры Таврида.

Об этом сообщила декан факультета географии и геоэкологии Чеченского государственного университета Елена Дашкова, которая прибыла в Крым в составе делегации ЧГУ с целью изучить опыт КФУ в обустройстве пещеры Таврида.

Ученые посетили крымские пещеры, популярные среди туристов.

— В Чеченской Республике и вообще на Северном Кавказе еще нет ни одного примера, чтобы пещера была представлена как объект туристского интереса. Мы хотим эту нишу заполнить, чтобы туристы, которые приезжают на Северный Кавказ, могли увидеть красоту и мощь подземного мира, как это происходит в Крыму. Сегодня мы увидели, как это делается здесь, теперь необходимо определить механизм, как применить крымский опыт в условиях Чеченской Республики, – рассказала Дашкова.

В основу развития спелеотуризма в Чеченской Республике ляжет методика Крымского федерального университета по созданию спелеотуристического кластера на базе пещеры Таврида.

— Методика заключается в том, что университет берет объект под свою опеку: переводит на себя землю, получает лицензию, проводит научные, образовательные работы. Это может сделать любой другой вуз при условии привлечения финансирования. Руководство Чеченского государственного университета и Чеченской Республики заинтересовались нашим опытом. У них есть пещеры, по генезису похожие на Тавриду. Например, пещерный объект в долине реки Шароаргун – это хорошее место с точки зрения логистики, аттрактивности. И наши коллеги готовы реализовывать этот проект, а мы показываем нашу методику, как оборудовать пещеру, как работать с документами и т.д, – сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Как отмечают специалисты ЧГУ, руководство Чечни планирует активно развивать экологический туризм в республике.

— У нас, как и в Крыму, очень много интересных природных объектов, а Всемирная туристская организация прогнозирует, что после окончания пандемии будет пользоваться успехом именно экологический туризм, туризм в природу. Потому мы работаем в этом направлении, чтобы предложить как можно больше новых маршрутов, новых услуг всем, кто захочет узнать свою Родину с самых разных ракурсов, – добавила Дашкова.

Кроме того, ученые намерены наладить сотрудничество с Крымским федеральным университетом в научной и образовательной сфере, в частности проведении совместных практик для студентов географических факультетов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Готовились заранее? Медаль «За возвращение Крыма» сделана за несколько месяцев до «русской весны». Медаль с таким названием была заказана еще в декабре 2013 года, пишет аналитик Юрий Христензен.

Аксенов грозит очередными увольнениями очередным чиновникам. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поставил под сомнение озвученные темпы реализации мероприятий в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым (благоустройство общественных и придомовых территорий).

В Севастополе увеличили число депутатов, получающих зарплату. Депутаты Севастополя увеличили число парламентариев, которые получают зарплату.

В Кремле оценили идею Поклонской поселить Илона Маска в Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знаком с предложением зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской предпринимателю Илону Маску переехать в Крым.