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Коронавирус в Крыму

В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода

06:41 пятница, 11 декабря 2020
В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода

фото © Новый день

Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.

В крымских больницах и лабораториях, как оказалось, нет самого необходимого. Так, в Ленинской районной больнице с 3 декабря нет лекарств. Вообще. «Ситуация недопустимая, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Будем разбираться». Отметим, что жалобы на ситуацию в больнице поступали и раньше, но глава Крыма называл их фейком или предпочитал вовсе не реагировать.

Лабораториям, занимающимся обследованием крымчан на коронавирус методом ПЦР не хватает колб. По словам Аксенова, вся страна закупает их в Белоруссии.

Возникли проблемы и с медицинским кислородом. Эту проблему уже решили: 40 тонн будут еженедельно поставлять из Краснодарского края. Правда, Аксенов не утонил, когда ждать первую партию.

Как выяснилось, не хватает в Крыму и средств индивидуальной защиты для медиков

Что же касается отсутствия в аптеках препаратов для льготников, антибиотиков и противовирусных средств, глав Крыма заявил: «К сожалению, позитивной динамики пока нет».

В тексте использованы материалы: Новый день

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