Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть ● Школьники Севастополя уйдут на трехнедельные каникулы ● Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода
фото © Новый день
Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.
В крымских больницах и лабораториях, как оказалось, нет самого необходимого. Так, в Ленинской районной больнице с 3 декабря нет лекарств. Вообще. «Ситуация недопустимая, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Будем разбираться». Отметим, что жалобы на ситуацию в больнице поступали и раньше, но глава Крыма называл их фейком или предпочитал вовсе не реагировать.
Лабораториям, занимающимся обследованием крымчан на коронавирус методом ПЦР не хватает колб. По словам Аксенова, вся страна закупает их в Белоруссии.
Возникли проблемы и с медицинским кислородом. Эту проблему уже решили: 40 тонн будут еженедельно поставлять из Краснодарского края. Правда, Аксенов не утонил, когда ждать первую партию.
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Что же касается отсутствия в аптеках препаратов для льготников, антибиотиков и противовирусных средств, глав Крыма заявил: «К сожалению, позитивной динамики пока нет».
В тексте использованы материалы: Новый день
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