Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки

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За 10 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4837 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 197 человек, выздоровевших за весь период – 14 110 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть. Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю почти удвоилось.

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки у 76 человек зафиксирован диагноз COVID-19, еще 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались.