Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики

Джанкойский районный суд Крыма вынес приговор в отношении жителя Мелитополя, признанного виновным в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике.

«Гражданин был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в сентябре этого года при попытке провоза на российскую территорию сильнейшего наркотика. Так, во время пограничного контроля в пункте пропуска «Джанкой» у мужчины при себе обнаружены и изъяты два флакона, содержащие неизвестное вещество, предположительно относящееся к наркотическим средствам опиоидной группы», – говорится в сообщении.

По данным экспертизы, изъятые флаконы содержат ацетилированный опий. Задержанный признался, что самостоятельно изготовил наркотик для его последующей контрабанды в Крым.

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин нашел коноплю в поле и сохранил «для себя». В Красноперекопском районе у местного жителя нашли 200 граммов каннабиса.

В Крыму москвичку посадили на семь лет в тюрьму за наркоторговлю. Керченский городской суд приговорил 32-летнюю жительницу Москвы к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в составе преступной группы.

Сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму за хранение наркотиков. 43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана ялтинской полицией, пишет «Комсомольская правда».

В Крыму полицейские сожгли КАМАЗ наркотиков. В Симферополе произвели комиссионное уничтожение вещественных доказательств – наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.