Власть
Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики
Джанкойский районный суд Крыма вынес приговор в отношении жителя Мелитополя, признанного виновным в контрабанде наркотиков.
Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике.
«Гражданин был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в сентябре этого года при попытке провоза на российскую территорию сильнейшего наркотика. Так, во время пограничного контроля в пункте пропуска «Джанкой» у мужчины при себе обнаружены и изъяты два флакона, содержащие неизвестное вещество, предположительно относящееся к наркотическим средствам опиоидной группы», – говорится в сообщении.
По данным экспертизы, изъятые флаконы содержат ацетилированный опий. Задержанный признался, что самостоятельно изготовил наркотик для его последующей контрабанды в Крым.
Суд приговорил злоумышленника к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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