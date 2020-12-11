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Власть

Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики

15:40 пятница, 11 декабря 2020

Джанкойский районный суд Крыма вынес приговор в отношении жителя Мелитополя, признанного виновным в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике.

«Гражданин был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в сентябре этого года при попытке провоза на российскую территорию сильнейшего наркотика. Так, во время пограничного контроля в пункте пропуска «Джанкой» у мужчины при себе обнаружены и изъяты два флакона, содержащие неизвестное вещество, предположительно относящееся к наркотическим средствам опиоидной группы», – говорится в сообщении.

По данным экспертизы, изъятые флаконы содержат ацетилированный опий. Задержанный признался, что самостоятельно изготовил наркотик для его последующей контрабанды в Крым.

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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