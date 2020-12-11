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Общество

Стадо свиней перекрыло дорогу в Крыму

17:24 пятница, 11 декабря 2020

Крымские водители встретили необычных участников дорожного движения.

Стадо домашних свинок решило прогуляться по серпантину, не обращая внимания на машины и вальяжно прохаживаясь поперек трассы.

Видеозапись попала в социальные сети, где пользователи комично стали ее комментировать.

Многих рассмешил тот факт, что поросята прогуливались в лесу именно в период запрета жарки шашлыков. Некоторые даже сострили, что свинки направились на поиски мангала с шампурами, — пишет КП-Крым.

Местные объяснили, что стадо животных часто бегает по дороге через село Верхняя Кутузовка. Фермеры отпускают их на прогулку, а те разбредаются по лесу в поисках пищи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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