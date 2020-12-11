Власть
Следствие по делу о шпионаже жителя Крыма завершено
фото © Новости Крыма
Житель Крыма Иван Яцкин ответит перед судом за «шпионаж в пользу Украины». В настоящее время следственные действия по этому уголовному делу, которые проводила ФСБ, завершены.
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Николай Полозов.
Правозащитник уточнил, что Яцкину было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну…».
По словам Полозова, суть и объем обвинения не изменились.
«Следователем было объявлено об окончании производства следственных действий и сбора доказательств, и это значит, что мы с моим подзащитным переходим к ознакомлению с материалами дела», — сказал в беседе с ТАСС адвокат.
Как сообщалось, гражданин России Иван Яцкин был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе по обвинению в государственной измене в декабре 2019 года. Затем обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий. По решению суда в настоящее время Яцкин находится под стражей.
Как полагает следствие, в Крыму подсудимый собирал и передавал украинской стороне секретные сведения. Свою вину Яцкин не признает.
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