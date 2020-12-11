Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +11

Власть

СК завершил расследование дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина

19:32 пятница, 11 декабря 2020
СК завершил расследование дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина

фото © Gazeta.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина и других экс-чиновников Валентина Дукорского и Ярослава Сливки, обвиняемых в получении крупной взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в период 2017-2018 годов Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки. В обмен на денежные средства фигуранты обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн рублей», – говорится в сообщении.

Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В ноябре этого года суд приговорил Сливку к шести с половиной годам лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Нахлупин, Дукорский и Сливка были арестованы в 2018 году. Всем троим в итоге инкриминировали получение взятки организованной группой в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова. В Крыму вновь поднят вопрос об отставке Аксенова.

Чиновников в Крыму будут увольнять за участие в корпоративах. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал увольнять с госслужбы чиновников, которые будут замечены на новогодних корпоративах. Депутатов за подобные новогодние проступки буду исключать из партии.

Аксенов выгнал замминистра здравоохранения из-за «горячей линии». Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках рабочей встречи с вице-премьером – министром финансов Республики Крым Ириной Кивико и министром экономического развития Республики Крым Дмитрием Шеряко проверили работу «горячих линий» Министерства здравоохранения Республики Крым, ГУП РК «Крым-Фармация», ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымгазсети».

В Чечне решили перенять крымский опыт. В основу развития спелеотуризма в Чеченской Республике ляжет методика Крымского федерального университета по созданию спелеотуристического кластера на базе пещеры Таврида.

Коронавирус в Крыму
Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Власти Украины подвезли к Крыму 25 тысяч медицинских масок

Для КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице Крыма с Херсонской областью передали 25 тысяч защитных масок, сообщают власти Херсонской области.

Происшествия
Поджог микроавтобуса под Ялтой: медики рассказали подробности

Поджог микроавтобуса под Ялтой: медики рассказали подробности

«Скорая медпомощь и медицина катастроф» сообщает о гибели мужчины, который устроил поджог микроавтобуса Mersedes на трассе под Ялтой.

Водный кризис
Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова

Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова

В Крыму вновь поднят вопрос об отставке Аксенова.

Водный кризис
С 14 декабря в Ялте закончится вода

С 14 декабря в Ялте закончится вода

Графики подачи воды по три часа утром и вечером вводятся в Ялте с 14 декабря.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации