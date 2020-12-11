СК завершил расследование дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина и других экс-чиновников Валентина Дукорского и Ярослава Сливки, обвиняемых в получении крупной взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в период 2017-2018 годов Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки. В обмен на денежные средства фигуранты обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн рублей», – говорится в сообщении.

Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В ноябре этого года суд приговорил Сливку к шести с половиной годам лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Нахлупин, Дукорский и Сливка были арестованы в 2018 году. Всем троим в итоге инкриминировали получение взятки организованной группой в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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