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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поджога микроавтобуса в Крыму

17:47 пятница, 11 декабря 2020
Ялта

Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 48-летней жительницы Ялты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в пятницу днем супружеская пара отправилась на своем семейном автомобиле «Mersedes Sprinter» из Ялты в Алушту. За рулем была женщина, а супруг находился в салоне авто. В пути муж с женой поссорились, и мужчина поджог машину. Крымчанке удалось выбраться из горящего автомобиля, но она получила серьезные травмы и была госпитализирована. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в оперативно-диспетчерский отдел Ялтинской станции скорой медицинской помощи вызов поступил в 10:14. Уточняется, что трагедия произошла на остановке Ай-Даниль. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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