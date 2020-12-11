Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поджога микроавтобуса в Крыму
Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 48-летней жительницы Ялты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в пятницу днем супружеская пара отправилась на своем семейном автомобиле «Mersedes Sprinter» из Ялты в Алушту. За рулем была женщина, а супруг находился в салоне авто. В пути муж с женой поссорились, и мужчина поджог машину. Крымчанке удалось выбраться из горящего автомобиля, но она получила серьезные травмы и была госпитализирована. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в оперативно-диспетчерский отдел Ялтинской станции скорой медицинской помощи вызов поступил в 10:14. Уточняется, что трагедия произошла на остановке Ай-Даниль.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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9 декабря
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