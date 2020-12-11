Власть
Севастополь объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 31 декабря выходным днем.
Об этом он сказал во время заседания правительства города, передает пресс-служба исполнительной власти Севастополя.
«По многочисленным просьбам горожан предлагается 31 декабря сделать нерабочим днем в Севастополе. Думаю, что с учетом такого насыщенного 2020 года вряд ли кто-то будет против. В меньшей степени это касается государственных должностей. Особые направления – здравоохранение, коммунальное хозяйство, как мы знаем, никогда у нас не отдыхают», – сказал Развожаев.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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